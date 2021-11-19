В главных слухах недели вы узнаете о том, какую сделку готовят «Зенит» и «Аталанта», кто возглавит «Спартак» в ближайшее время, и почему Зинедин Зидан может отказаться от идеи стать тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» и «Аталанта» готовят сделку

Алексей Миранчук не получает достаточного игрового времени в «Аталанте», поэтому в зимнее трансферное окно россиянин может сменить клубную прописку. Агент хавбека говорил, что вариант с его возвращением в Россию не рассматривается, но слухи говорят обратное. Есть информация, что представители «Аталанты» проводили переговоры с представителями «Зенита». Стороны якобы обсуждали не только возможный переход Миранчука, но и возможный переезд в обратном направлении Сердара Азмуна. Иранца, как известно, СМИ давно отправляют в Европу.

Неймар может вернуться в «Барселону»

В «Барселону» вернулся Дани Алвес. Во время презентации бразильца президент клуба Жоан Лапорта не стал исключать варианты с возвращением в ряды «сине-гранатовых» Андреса Иньесты и Лионеля Месси. А тем временем появились слухи о потенциальном возвращении в каталонский клуб ещё одного звёздного игрока – Неймара. Якобы руководители «ПСЖ» считают, что цикл бразильца в клубе уже прошёл, и из ключевого игрока он превратился в проблемного. Поговаривают, что президент парижан Нассер Аль-Хелаифи уже предложил Неймара клубам Премьер-лиги и «Барселоне».

У «Спартака» будет новый тренер

Поговаривают, что в обозримом будущем у «Спартака» всё же будет новый тренер. На неделе в Италии сообщили, что «красно-белые» продвинулись в переговорах с Паоло Ваноли – специалистом, который ранее работал в штабе Антонио Конте. Между тем, появлялась информация о сумме компенсации, которую московский клуб выплатит Рую Витории за досрочное расторжение трудового соглашения. Португалец должен получить примерно 1 миллион евро.

Когда уволят Сульшера

Слухи о скором уходе Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» появляются и появляются. На неделе в Англии сообщили о том, что боссы «красных дьяволов» уже готовится к смене тренера. Причина, на которой Сульшер до сих пор остаётся на тренерском мостике, якобы заключается в том, что у клуба нет кандидата на замену. Как только он появится, норвежский тренер, не добившийся с командой серьёзного прогресса за три года работы, уйдёт в отставку.

Жена не отпустит Зидана в «Манчестер Юнайтед»

Продолжая говорить о возможной перестановке на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед», стоит отметить, что в прессе регулярно всплывает имя и фамилия Зинедина Зидана. Француз, как известно, находится без работы после ухода из «Реала» по завершению прошлого сезона. Слухи говорят о том, что вариант с «Манчестер Юнайтед» интересен Зидану, но камнем преткновения в этом футбольном союзе может стать брачный союз тренера. Есть информация, что супруга француза Вероника не хочет переезжать в Манчестер и предпочитает, чтобы Зинедин подольше отдохнул, а затем принялся за работу в другом месте.