​В «Урале» заявили о готовности подписать Дзюбу зимой

Григорий Иванов, являющийся президентом «Урала», заявил о том, что клуб готов подписать Артёма Дзюбу в зимнее трансферное окно на правах аренды. Давая комментарий для «РБ Спорт», Иванов сказал, что аренда в «Урале» могла бы открыть для Дзюбы путь в ряды сборной России на катарский чемпионат мира. При этом президент екатеринбургского клуба отметил, что всё зависит от тренера и желания самого Дзюбы.

В сезоне 2021/2022 33-летний Артём Дзюба провёл за «Зенит» 19 матчей во всех соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 7 голов и 6 результативных передач на партнёров.

Напомним, что в последний раз Артём Дзюба играл за сборную России на чемпионате Европы.