Московский «Локомотив» представил видеоролик, посвященный поединку против грозненского «Ахмата» в 15-м туре чемпионата России. Анонс размещен в официальном ютуб-канале «железнодорожников». Участие в проморолике принял боец смешанных единоборств Кирилл Крюков.

Встреча «Локомотива» с «Ахматом» состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 20 ноября. Начало – 16:30 по московскому времени.

Перед завтрашним поединком московский коллектив занимает четвертое место в таблице российской Премьер-лиги, а грозненская команда располагается на десятой позиции.