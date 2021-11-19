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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» анонсировал матч против «Ахмата» роликом с бойцом MMA видео

19 Ноября 2021 • 12:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
1.95 3.50 4.00
20.11 16:30

Московский «Локомотив» представил видеоролик, посвященный поединку против грозненского «Ахмата» в 15-м туре чемпионата России. Анонс размещен в официальном ютуб-канале «железнодорожников». Участие в проморолике принял боец смешанных единоборств Кирилл Крюков.

Встреча «Локомотива» с «Ахматом» состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 20 ноября. Начало – 16:30 по московскому времени.

Перед завтрашним поединком московский коллектив занимает четвертое место в таблице российской Премьер-лиги, а грозненская команда располагается на десятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ахмат
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