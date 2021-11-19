Веретенников – о падении своих рекордов: «Только радость за Кержакова и Дзюбу»

После того, как в 2013 году Александр Кержаков стал лучшим российским бомбардиром во всех турнирах, недавно пал еще один рекорд бывшего нападающего «Ротора» Олега Веретенникова - Артём Дзюбу опередил его по количеству забитых голов в чемпионате России.

Однако, легендарный для местного первенства игрок не расстроен случившемся. В интервью Sports.ru Веретенников признался, что рад за своих соотечественников: «Ни зависти, ни злости – только радость за ребят. Любые рекорды когда-то превосходятся».

Также нынешний тренер «Рубина» в шуточной форме пожелал форварду «Зенита» Дзюбе забивать еще как можно больше мячей, но только не в ворота казанской команды.