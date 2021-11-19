«Он святой»: Ургант высказался о решении Зобнина отказаться от части зарплаты

Популярный шоумен Иван Ургант не остался в стороне от новости, что хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин по личной инициативе попросил урезать свою заработную плату.

«Сумасшедший! Безумец! Хайпожор!» - скажут наши зрители старшего поколения. А мы считаем, что он святой», - заявил телеведущий во время передачи «Вечерний Ургант».

Ранее в телеграм-канале комментатора Ильи Казакова появилась информация, согласно которой футболист отказался от части оклада. До просьбы Зобнина его зарплата составляла около трех миллионов евро в год. После снижения полузащитник получает порядка двух миллионов.

Контракт Романа с клубом рассчитан до лета 2024 года.