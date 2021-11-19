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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент подтвердил, что «Барселона» интересуется Захаряном

19 Ноября 2021 • 10:22 Комментировать

Российский хавбек Арсен Захарян, выступающий в РПЛ за московское «Динамо», действительно находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» поведал футбольный агент Александр Маньяков.

Агент заявил, что в беседе с представителями «Динамо» ему лично подтвердили, что игрок пребывает в поле зрения «сине-гранатовых».

Ранее также сообщалось об интересе к перспективному полузащитнику со стороны «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии».

В данный момент стоимость Арсена оценивается в девять миллионов евро. Контракт игрока с «бело-голубыми» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Александр Маньяков Арсен Захарян
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