Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 204 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Варга: Увольнение Витории не принесёт пользу «Спартаку»

19 Ноября 2021 • 00:56 Комментировать

Известный футбольный агент Шандор Варга высказался относительно возможной отставки нынешнего наставника «Спартака» Руя Витории. По его мнению, сейчас «красно-белым» не поможет смена главного тренера.

Варге обидно, что в столичном клубе тренеров меняют как перчатки. Агент признался, что не удивится, если Виторию в ближайшее время также отправят в отставку. Также он отметил, что увольнение наставника не принесет пользу команде.

«Увольнение Витории? Вообще такому не удивлюсь. Но пользы это не принесет. Пригласить Романцева вернуться? Поддержу это. 

Что касается Карреры, то его зря уволили. Если он приносит результат, надо было дать ему поработать», - цитирует Варгу «РБ Спорт».

После 14 туров москвичи занимают 9-е место в таблице РПЛ. В ближайшем поединке «Спартак» встретится в гостях с «Краснодаром».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шандор Варга Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.11  19:00 Зенит ... Нижний Новгород 1.13 10 19
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Ноября
00:56 · Россия. Премьер-лига
Варга: Увольнение Витории не принесёт пользу «Спартаку»
00:47 · Россия. Премьер-лига
Гришин возглавил академию «Динамо»
00:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо не знает, когда футболист вернётся в общую группу «Зенита» 1
18 Ноября
22:19 · Россия. Премьер-лига
Петржела признался, что не будет болеть за команду Кержакова в матче с «Зенитом» 1
21:53 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» отреагировали на решение Шатова приостановить карьеру 1
21:29 · Россия. Премьер-лига
Силкин высказался относительно отставки Хохлова
20:48 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров: Верю, что «Спартак» покажет красивую игру в поединке с «Краснодаром»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: Шатов должен сейчас разобраться в себе
19:39 · Россия. Премьер-лига
Белоус: Промес сегодня – это слабая тень самого себя
18:47 · Россия. Премьер-лига
Шатов заявил, что в январе может вернуться в «Рубин»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Промес приехал в Россию прятаться от правоохранителей 4
18:11 · Россия. Премьер-лига
Представители «Зенита» и «Аталанты» обсуждали возможный обмен Алексея Миранчука на Азмуна
17:59 · Россия. Премьер-лига
Олег Шатов покинул «Рубин» и приостановил свою игровую карьеру 2
17:35 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на информацию о привлечении Промеса к уголовной ответственности 1
16:03 · Россия. ФНЛ
Юран иронично прокомментировал свою скандальную пресс-конференцию
Все новости
Рекомендуем