Варга: Увольнение Витории не принесёт пользу «Спартаку»

Известный футбольный агент Шандор Варга высказался относительно возможной отставки нынешнего наставника «Спартака» Руя Витории. По его мнению, сейчас «красно-белым» не поможет смена главного тренера.

Варге обидно, что в столичном клубе тренеров меняют как перчатки. Агент признался, что не удивится, если Виторию в ближайшее время также отправят в отставку. Также он отметил, что увольнение наставника не принесет пользу команде.

«Увольнение Витории? Вообще такому не удивлюсь. Но пользы это не принесет. Пригласить Романцева вернуться? Поддержу это.

Что касается Карреры, то его зря уволили. Если он приносит результат, надо было дать ему поработать», - цитирует Варгу «РБ Спорт».

После 14 туров москвичи занимают 9-е место в таблице РПЛ. В ближайшем поединке «Спартак» встретится в гостях с «Краснодаром».