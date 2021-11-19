Гришин возглавил академию «Динамо»

Александр Гришин будет работать на посту тренера академии «Динамо», информирует пресс-служба московского клуба.

Гришин ранее работал тренером в системе «Локомотива». В частности, он тренировал дубль «Локо» и «Казанку».

Специалист отметил, что очень рад этому назначению. Он хочет помогать молодежи.

«Контракт подписан. Самые положительные эмоции от этого события.

Возвращаюсь в родной клуб. Буду помогать молодежи воспитываться. Хочу работать продуктивно. Благодарю «Динамо», что приняли обратно в семью», — цитирует Гришина «Спорт-Экспресс».