В «Рубине» отреагировали на решение Шатова приостановить карьеру

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов высказался относительно того, что полузащитник Олег Шатов захотел временно приостановить карьеру. По его словам, такое решение было для клуба неожиданным.

Ранее стало известно, что Шатов предпочел взять паузу в карьере. До этого футболист очень много времени провел в лазарете.

«Решение оказалось неожиданным. Считаю, что он еще может поиграть на уровне РПЛ», — цитирует Сайманова ТАСС.

Гендиректор «Рубина» добавил, что пока непонятно, вернется ли футболист в казанский коллектив или нет.

Футболист присоединился к казанскому клубу летом 2020 года, приняв за это время участие в 25 встречах. В конце минувшего сезона главный тренер Леонид Слуцкий заявлял, что игрок является лидером раздевалки «Рубина».