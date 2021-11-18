Силкин высказался относительно отставки Хохлова

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на отставку Дмитрия Хохлова из «Ротора».

Силкин отметил, что не может посоветовать специалисту, что делать дальше. По его мнению, Хохлов должен принять решение самостоятельно.

«В «Роторе», скорее всего, наверное, ставили задачу возвращения в РПЛ. Однако если нет результата, то тренера просят «на выход», — цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

Хохлов возглавил «Ротор» по ходу текущего сезона. В настоящее время волгоградский коллектив идет на 16-й позиции в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 24 балла.

В пяти последних турах ФНЛ волгоградский клуб набрал два очка и потерпел три поражения кряду.