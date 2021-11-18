Ринат Билялетдинов: Шатов должен сейчас разобраться в себе

Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался относительно того, что полузащитник Олег Шатов приостановил карьеру.

Специалист считает, что футболист принял такое решение, исходя из своего состояния. По его мнению, игрок боится получить травму, поскольку не находится в оптимальных кондициях.

«Шатов — опытный игрок. Он чувствует свое состояние. Играть в полную он не сможет, плюс еще травму получит. Я связываю его заявление приостановить карьеру именно с этим. Шатов должен сейчас разобраться в себе», - цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, Шатов присоединился к казанской команде летом 2020 года, приняв за это время участие в 25 матчах. В конце минувшего сезона главный тренер Леонид Слуцкий заявлял, что игрок является лидером раздевалки «Рубина».