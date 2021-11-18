Промес может быть привлечён к уголовной ответственности

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес может понести наказание по делу о покушении на своего двоюродного брата и нанесении ему ножевых ранений.

Инцидент, который случился летом прошлого года, не остался без внимания прокуратуры в Амстердаме. По информации местного издания De Telegraaph, в отношении Промеса будет возбуждено уголовное дело. Отмечается, что голландец сможет находиться в России, а на заседаниях его интересы будет представлять адвокат.

Если суд посчитает Промеса виновным, то он будет привлечен к ответственности. Пока неизвестно, на какую дату запланировано первое слушание. Напомним, что в декабре полузащитник «красно-белых» пребывал под арестом, находившись в СИЗО в течение трех дней.