Уткин - о смерти Ковбы: «Уход из жизни в 42 - ужасно, прививайтесь»

Популярный ютуб-блогер Василий Уткин высказался насчет смерти бывшего футболиста самарских «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. 42-летний экс-игрок сборной Беларуси скончался от коронавирусной инфекции.
«Очень жаль Дениса Ковбу. Уход из жизни в 42 - ужасно. Прививайтесь», - гласит сообщение Василия в твиттер-аккаунте.
Ковба большую часть карьеры провел в составе самарского коллектива. На его счету 260 матчей, восемь забитых мячей и десять голевых передач.
За национальную команду Беларуси Денис сыграл 35 поединков и отметился двумя результативными ударами.