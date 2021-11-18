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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко вернётся в «Химки»

18 Ноября 2021 • 13:31 Комментировать (1)

Подмосковные «Химки» решили вернуть Игоря Черевченко на пост рулевого команды. Об этом сообщается на страницах «Спорт-экспресса».

Стоит напомнить, что клуб объявил об отставке 47-летнего тренера в конце прошлого месяца.

В настоящий момент пост рулевого команды занимает Игорь Ющенко.

«Химки» неудачно выступают в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги. После 14 проведенных туров подмосковный коллектив набрал 12 очков и располагается на предпоследнем месте в таблице.

В следующем туре команда встретится со столичным ЦСКА. Поединок пройдет 21 ноября на «ВЭБ Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко
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