Черевченко вернётся в «Химки»

Подмосковные «Химки» решили вернуть Игоря Черевченко на пост рулевого команды. Об этом сообщается на страницах «Спорт-экспресса».

Стоит напомнить, что клуб объявил об отставке 47-летнего тренера в конце прошлого месяца.

В настоящий момент пост рулевого команды занимает Игорь Ющенко.

«Химки» неудачно выступают в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги. После 14 проведенных туров подмосковный коллектив набрал 12 очков и располагается на предпоследнем месте в таблице.

В следующем туре команда встретится со столичным ЦСКА. Поединок пройдет 21 ноября на «ВЭБ Арене».