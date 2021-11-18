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Экс-глава фан-клуба «Спартака», напавший на журналиста, отпущен под залог

18 Ноября 2021 • 12:49 Комментировать

Экс-глава фан-клуба московского «Спартака» Валентин Коршунов, задержанный за нападение на журналиста, отпущен под залог. Об этом сообщают журналисты Sport24.

Болельщика изначально арестовали до 21 декабря, однако стороне обвиняемого удалось обжаловать эту меру пресечения. Адвокат добился того, чтобы Коршунова впустили на свободу под залог в размере одного миллиона рублей.

Инцидент с участием болельщика «красно-белых» произошел после поединка групповой стадии Лиги Европы между подопечными Руя Витории и «Лестером». В том матче «Спартак» вел в два мяча после первого тайма, однако в итоге проиграл со счетом 3:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валентин Коршунов
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