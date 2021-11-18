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Наумов - о Зобнине: «Возможно, чувствует, что не тянет на свою зарплату»

18 Ноября 2021 • 11:53 Комментировать

Николай Наумов, ранее занимавший пост президента московского «Локомотива», прокомментировал решение хавбека «Спартака» Романа Зобнина отказаться от части оклада.

«Видимо, у Зобнина обостренное чувство справедливости. Возможно, чувствует, что не тянет на зарплату», - приводит слова экс-главы «железнодорожников» «Спорт-экспресс».

Ранее комментатор Илья Казаков сообщил, что заработная плата Зобнина была уменьшена с 3-3,3 миллиона евро до двух миллионов.

Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан до лета 2024 года. В футболке «народной команды» Роман выступает с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Наумов Роман Зобнин
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