Наумов - о Зобнине: «Возможно, чувствует, что не тянет на свою зарплату»

Николай Наумов, ранее занимавший пост президента московского «Локомотива», прокомментировал решение хавбека «Спартака» Романа Зобнина отказаться от части оклада.

«Видимо, у Зобнина обостренное чувство справедливости. Возможно, чувствует, что не тянет на зарплату», - приводит слова экс-главы «железнодорожников» «Спорт-экспресс».

Ранее комментатор Илья Казаков сообщил, что заработная плата Зобнина была уменьшена с 3-3,3 миллиона евро до двух миллионов.

Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан до лета 2024 года. В футболке «народной команды» Роман выступает с 2016 года.