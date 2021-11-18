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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался в возрасте 42 лет

18 Ноября 2021 • 11:30 Комментировать (3)

Известный в прошлом футболист Денис Ковба ушел из жизни. Он скончался в возрасте 42 лет.

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов», в составе которых Ковба провел большую часть своей карьеры, выразила соболезнования.

«ФК «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами», - гласит сообщение в твиттер-аккаунте клуба Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Ковба попал в реанимацию из-за коронавирусной инфекции.

Денис отыграл за «Крылья Советов» десять сезонов. На его счету 260 поединков, восемь голов и десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Денис Ковба
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Комментарии (3)
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ILLNAT
18 Ноября 2021 в 12:24
Такой молодой,еще бы жить и жить...И есть еще типилы отрицающие Ковид-19?
Жигуль
18 Ноября 2021 в 12:00
Покойся с миром, легенда. Навсегда в сердцах болельщиков КС.
Lokomotiv38
18 Ноября 2021 в 11:57
Наш Витебский. Покойся с миром
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