Экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался в возрасте 42 лет

Известный в прошлом футболист Денис Ковба ушел из жизни. Он скончался в возрасте 42 лет.

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов», в составе которых Ковба провел большую часть своей карьеры, выразила соболезнования.

«ФК «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами», - гласит сообщение в твиттер-аккаунте клуба Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Ковба попал в реанимацию из-за коронавирусной инфекции.

Денис отыграл за «Крылья Советов» десять сезонов. На его счету 260 поединков, восемь голов и десять ассистов.