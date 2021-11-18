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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Небывалый случай для нашего футбола»: в Госдуме отреагировал на отказ Зобнина от части зарплаты

18 Ноября 2021 • 11:21 Комментировать (7)

Сегодня утром в СМИ появилась новость о том, что полузащитник Роман Зобнин по своей инициативе попросил руководство «Спартака» об уменьшении заработной платы.

Своим мнением по этому поводу поделился депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Слова политика приводит «Спорт-экспресс».

«Небывалый случай для нашего футбола. Возможно, ему пришлось пойти на такие меры, чтобы оправдать свой спад в этом сезоне», - предположил Свищев.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 27-летний полузащитник отметился двумя забитыми мячами в 11 сыгранных матчах.

По итогам 14 туров «красно-белые» занимают лишь девятую позицию в таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Зобнин Дмитрий Свищев
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
18 Ноября 2021 в 12:41
Небывалый случай. Бедный Рома зарабатывает теперь всего 2 миллиона Евро в год. Вот печаль. Пора фонд помощи Зобнину открывать, чтоб там актёры снимались, привлекали внимание...
Ну да ладно.
Знаете вообще небывалый случай? Смотрите:
- урезать з/п игроков с российским паспортом и до 23 лет до 1 млн руб. в месяц
- убрать лимит
И через год мы получим ноль мотивации молодых игроков оставаться в нашем чемпионате, вал российских легионеров в европе и добротную конкуренцию внутри клубов. Хотя о чём я... У нас же всё прекрасно в футболе, а тут ещё агенты некормленные нарисуются... Как всегда глупость спорол.
Crocodile
18 Ноября 2021 в 11:52
а ну-ка перестаньте тут русофобию разводить
ILLNAT
18 Ноября 2021 в 12:49
Точно говорю,Зобнин инахент.))
Crocodile
18 Ноября 2021 в 13:07
)) "Роман Зобнин, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ИНАХЕНТОМ, ИЛИ ЛИТСОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНЦЫИ ИНАХЕНТА......."
Don sangre
18 Ноября 2021 в 11:50
А небывалый случай для наших депутатов когда будет? Хоть по сто тысяч скинули бы со своих зарплат))) /
только не мясо
18 Ноября 2021 в 11:37
Вот бы и в Госдуме так?
Don sangre
18 Ноября 2021 в 11:45
Согласен!
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