«Небывалый случай для нашего футбола»: в Госдуме отреагировал на отказ Зобнина от части зарплаты

Сегодня утром в СМИ появилась новость о том, что полузащитник Роман Зобнин по своей инициативе попросил руководство «Спартака» об уменьшении заработной платы.

Своим мнением по этому поводу поделился депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Слова политика приводит «Спорт-экспресс».

«Небывалый случай для нашего футбола. Возможно, ему пришлось пойти на такие меры, чтобы оправдать свой спад в этом сезоне», - предположил Свищев.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 27-летний полузащитник отметился двумя забитыми мячами в 11 сыгранных матчах.

По итогам 14 туров «красно-белые» занимают лишь девятую позицию в таблице чемпионата России.