«Небывалый случай для нашего футбола»: в Госдуме отреагировал на отказ Зобнина от части зарплаты

Сегодня утром в СМИ появилась новость о том, что полузащитник Роман Зобнин по своей инициативе попросил руководство «Спартака» об уменьшении заработной платы.
Своим мнением по этому поводу поделился депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Слова политика приводит «Спорт-экспресс».
«Небывалый случай для нашего футбола. Возможно, ему пришлось пойти на такие меры, чтобы оправдать свой спад в этом сезоне», - предположил Свищев.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 27-летний полузащитник отметился двумя забитыми мячами в 11 сыгранных матчах.
По итогам 14 туров «красно-белые» занимают лишь девятую позицию в таблице чемпионата России.
Ну да ладно.
Знаете вообще небывалый случай? Смотрите:
- урезать з/п игроков с российским паспортом и до 23 лет до 1 млн руб. в месяц
- убрать лимит
И через год мы получим ноль мотивации молодых игроков оставаться в нашем чемпионате, вал российских легионеров в европе и добротную конкуренцию внутри клубов. Хотя о чём я... У нас же всё прекрасно в футболе, а тут ещё агенты некормленные нарисуются... Как всегда глупость спорол.