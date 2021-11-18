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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» отреагировали на информацию о просьбе Зобнина уменьшить ему зарплату

18 Ноября 2021 • 09:55 Комментировать

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию, которую в своем твиттер-аккаунте распространил комментатор Илья Казаков. Журналист сообщил, что полузащитник Роман Хобнин по своей инициативе попросил руководство клуба об уменьшении заработной платы.

Об этом в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался представитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов: «Мы не комментируем детали контрактов с футболистами».

«Спартак» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги. После 14 проведенных туров подопечные Руя Витории набрали 19 баллов и занимают лишь девятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
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