В «Спартаке» отреагировали на информацию о просьбе Зобнина уменьшить ему зарплату

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию, которую в своем твиттер-аккаунте распространил комментатор Илья Казаков. Журналист сообщил, что полузащитник Роман Хобнин по своей инициативе попросил руководство клуба об уменьшении заработной платы.

Об этом в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался представитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов: «Мы не комментируем детали контрактов с футболистами».

«Спартак» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги. После 14 проведенных туров подопечные Руя Витории набрали 19 баллов и занимают лишь девятое место в таблице.