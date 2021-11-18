Казаков: Зобнин попросил «Спартак» об уменьшении зарплаты

Известный комментатор Илья Казаков высказался о контракте полузащитника Романа Зобнина. В своем телеграм-канале он заявил, что хавбек попросил руководство «Спартака» уменьшить его заработную плату.

По словам Казакова, полузащитник посчитал, что недостоин тех денег, которые ему выплачивают «красно-белые». На тот момент заработная плата Зобнина составляла порядка 3-3,3 миллиона евро. Сейчас же, по данным журналиста, его оклад равен двум миллионам.

Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.

В сезоне-2021/2022 Роман принял участие в 11 матчах Премьер-лиги и отметился двумя забитыми мячами.