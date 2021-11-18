«Спартак» нацелился на бразильского полузащитника

Полузащитник Бруно Гомес, выступающий у себя на родине за «Васко да Гама», может переехать в российский чемпионат. По сообщениям Netvasco.com, заинтересованность в трансфере игрока проявляет столичный «Спартак». Стороны уже вступили в переговоры.

Стоит отметить, что Гомес считался одной из целей «красно-белых» в летнее трансферное окно, однако тогда сделка не состоялась.

20-летний опорник защищает цвета своего нынешнего клуба с октября 2019 года. Действующее соглашение перспективного бразильца с «Васко да Гама» рассчитано до конца 2023 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 2,5 миллиона евро.