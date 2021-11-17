​Пилипчук прокомментировал слухи о своём назначении в «Химках»

Роман Пилипчук прокомментировал информацию о том, что на днях он станет главным тренером «Химок».

«Это слухи. Я ни с кем не общался. Ко мне никто из «Химок» не обращался», - высказался Пилипчук для sport24.

В настоящий момент Роман Пилипчук работает в клубе «Олимп-Долгопрудный». На текущий момент команда располагается на 15 позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ.

«Химки» после отставки Игоря Черевченко на временной основе возглавляет Игорь Ющенко. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В воскресенье, 21 ноября, «Химки» сыграют в гостях у ЦСКА.