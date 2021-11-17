Страж ворот «Локомотива» и российской сборной Гилерме будет прооперирован после завершения первой части сезона 2021/2022. На восстановление российскому вратарю понадобится приблизительно два месяца, о чём сообщает «РБ Спорт».

Операция нужна Гилерме из-за постоянных болей в ахилловом сухожилии. После каждой игры голкиперу приходится отдыхать без нагрузок в течение одного-двух дней. К тому же иногда Гилерме приходилось играть на уколах.

В сезоне 2021/2022 Гилерме провёл за «Локомотив» 17 матчей. В трёх из них голкиперу удавалось не пропустить, а в остальных он пропустил 17 раз.