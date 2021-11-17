Как легионеры ведущих клубов РПЛ сыграли за свои сборные

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, чем легионеры «Зенита», «Локомотива», ЦСКА и «Краснодара» отметились в матчах за свои национальные команды в минувшее окно сборных.

«Зенит»

Защитник Деян Ловрен целиком отыграл за Хорватию против сборной России (1:0), а в предыдущем матче с Мальтой (7:1) остался среди запасных. Хавбек Вильмар Барриос провёл в футболке сборной Колумбии 77 минут со стартового свистка в поединке с Бразилией (0:1), где отметился жёлтой карточкой на 29-й минуте, из-за которой пропустил следующий матч с Парагваем (0:0). Нападающий Сердар Азмун отличился по разу в двух играх за сборную Ирана. В матче с Ливаном (2:1) он отыграл от звонка до звонка и забил победный гол на первой добавленной минуте, а против Сирии (3:0) Сердар открыл счёт на 33-й минуте и был заменён на 90-й.

«Локомотив»

Польский защитник Мацей Рыбус провел полный матч с Андоррой (4:1), а в игре с Венгрией (1:2) остался на скамейке запасных. Белорусский нападающий Виталий Лисакович оказался в старте на отборочный матч с Уэльсом (1:5), а на протяжении товарищеской встречи с Иорданией (1:0) так и не вышел на замену.

ЦСКА

Защитник Яка Бийол играл за Словению всё время в матче с Кипром (2:1), а предшествовавший поединок со Словакией (2:2) он пропустил из-за перебора карточек. Казахстанский защитник Бактиёр Зайнутдинов принёс Казахстану товарищескую победу над Таджикистаном (1:0), забив уже на двенадцатой минуте. Начав игру с первых минут, он был заменён на 90-й. Нигерийский нападающий Чидера Эджуке вышел на замену на 62-й минуте отборочного матча с Либерией, когда его сборная вела 1:0. В итоге Нигерия победила 2:0. А за игрой с Кабо-Верде (1:1) Эджуке наблюдал в качестве запасного.

«Краснодар»

Защитник Урош Спайич принял участие за Сербию в товарищеском матче с Катаром (4:0) и в отборочном с Португалией (2:1). В первом случае он играл от начала до конца, а во втором появился на замену на 65-й минуте. Полузащитник Виктор Классон не смог помочь сборной Швеции избежать поражений от Грузии (0:2) и Испании (0:1). В Батуми Классона заменили на 74-й минуте, а в Севилье не меняли, он провёл весь матч. Хавбек Гжегож Крыховяк сыграл за Польшу со стартового свистка против Андорры (4:1), получил предупреждение на 61-й и заменился на 63-й, после чего не попал в заявку на Венгрию (1:2) из-за перебора жёлтых карточек. Атакующий полузащитник Эдуард Сперцян защищал цвета Армении на протяжении всего матча с Германией (1:4), а три дня назад не попал в заявку против Северной Македонии (0:5) из-за дисквалификации.

«Динамо»

Матчем за свою сборную отметился парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, проведший 90 минут в игре с Колумбией (0:0) и получивший на седьмой минуте жёлтую карточку. В предшествовавшей встрече с Чили (0:1) Бальбуэна остался на скамейке запасных. А в московском «Спартаке» легионеров, сыгравших за свои сборные в минувшую международную паузу, не нашлось.

Кирилл Иванцов