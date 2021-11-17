Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Футбольный специалист Валерий Карпин, ныне занимающий пост наставника национальной команды России, в беседе с представителями СМИ рассказал, рассматривает ли возможность возвращения в московский «Спартак».

Напомним, что Валерий Георгиевич работал в столичном клубе на посту генерального директора и главного тренера.

В интервью Sport24 52-летний специалист заявил, что его не посещают мысли о возвращении в стан «красно-белых». По словам Карпина, он живет сегодняшним днем и не загадывает на будущее.

В настоящий момент пост рулевого «Спартака» занимает португалец Руй Витория. Последнее время ходят активные слухи о скорой отставке специалиста из-за неудачных результатов команды.

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