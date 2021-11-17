Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги отборочного матча к ЧМ-2022 между Нидерландами и Норвегией (2:0) и поделился своим мнением насчёт голландского нападающего московского «Спартака» Куинси Промеса.- У голландцев долгое время не было стопроцентных моментов, но в концовке норвежцы просели. Очень приятно, что Нидерланды попали в финальную часть чемпионата мира. Интересно будет понаблюдать за этой командой на мундиале – у неё интересные и яркие футболисты, узнаётся традиционная голландская школа. Найдётся ли в сборной ван Гала место Промесу? Знаете, сейчас любой футболист во многом зависит от своих партнёров, и если бы Промес, условно, играл в «Зените», а не в «Спартаке», то он показывал бы более высокий уровень и вызывался бы в сборную Голландии регулярно.
Сабитов: «Если бы Промес, условно, играл в «Зените», то вызывался бы в сборную Голландии регулярно» эксклюзив
Оценить новость
Лучшие букмекеры
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Раньше голландцев частенько на крупных турнирах подводила оборона. Во вчерашней игре эта оборона - во главе с центрдефами Ван Дейком и Де Лихтом - выглядела монолитной и не дала норвежцам ни одного шанса! Депай с Бергвейном к великим форвардам - как раньше были Ван Бастен и Ван Нистерлой - не принадлежат, но дело своё знают туго и шансами своими распоряжаются хорошо! В общем - голландцы выглядят крепкой и отлично укомплектованной командой, которая на ЧМ может пройти по турнирной сетке далеко.
Если Ван Гал востановится ступодов голландцы. если выйдут из группы будут биться. ... А то может и уйти.... По состоянию здоровья и возрасту... Вообщм увидим....
Смотря в каком Зените/))). Если образца 10 годов то да. А если Зенита образца Семака то не думаю....
Бан пользователя
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
Рекомендуем