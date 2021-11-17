Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги отборочного матча к ЧМ-2022 между Нидерландами и Норвегией (2:0) и поделился своим мнением насчёт голландского нападающего московского «Спартака» Куинси Промеса.

- У голландцев долгое время не было стопроцентных моментов, но в концовке норвежцы просели. Очень приятно, что Нидерланды попали в финальную часть чемпионата мира. Интересно будет понаблюдать за этой командой на мундиале – у неё интересные и яркие футболисты, узнаётся традиционная голландская школа. Найдётся ли в сборной ван Гала место Промесу? Знаете, сейчас любой футболист во многом зависит от своих партнёров, и если бы Промес, условно, играл в «Зените», а не в «Спартаке», то он показывал бы более высокий уровень и вызывался бы в сборную Голландии регулярно.