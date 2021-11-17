«Локомотив» близок к подписанию темнокожего украинца из «Шахтёра»: Кто такой Марк Мампаси

С приходом Ральфа Рангника на руководящую должность «Локомотив» продолжает перестраиваться. Несколько дней назад стало известно, что железнодорожники готовят очередной трансфер – хотят подписать 18-летнего защитника донецкого «Шахтёра» Марка Мампаси, который играет в аренде в «Мариуполе». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о потенциальном новичке «Локомотива».

Кто такой Марк Мампаси?

Мампаси родился в Донецке в 2003 году. Темнокожий парень попал в академию «Шахтёра» и стремится играть за основной состав, но «горняки» пока на него не рассчитывают. Был случай, когда в прошлом году у дончан возникли серьёзные кадровые проблемы, и Мампаси сидел на скамейке запасных в матче Лиги чемпионов с «Реалом». В феврале 2021 года «Шахтёр» отдал его в аренду «Мариуполю» – привычный маршрут для футболистов донецкого клуба, не попадающих в основу.

Аренда пошла Марку на пользу – он начал стабильно играть в украинской Премьер-лиге. Во второй части прошлого сезона у него набралось 6 матчей, а в сезоне-2021/22 – уже 11. Во всех матчах, за исключением одного, Мампаси выходил в старте. У него есть один ассист в активе, но немного настораживают 5 жёлтых карточек за такой небольшой период. Кроме этого, Марк стабильно вызывался в сборную U17, а теперь играет в сборной Украины U19.

«Локомотив» намерен дать Мампаси российское гражданство

Если московский клуб договорится с «Шахтёром», тогда попытается сделать для Марка российское гражданство, чтобы тот не считался легионером в РПЛ и в перспективе мог играть за национальную сборную России. Сделать это вполне реально, ведь Марк – уроженец Донецка. Жители этого города могут по упрощённой схеме получить гражданство, и «Локомотив» не будет терять такую возможность.

Сумма трансфера оценивается в 4 млн евро. Серьёзная сумма с тем учётом, что Марку только 18 лет, его контракт с «горняками» заканчивается ближайшим летом, а трансферная стоимость защитника составляет лишь 200 тысяч евро. Марк выступал за юношескую сборную Украину, но за национальную команду пока не заигран, поэтому у него есть право менять футбольное гражданство.

Агент Вадим Шаблий назвал новость о покупке «Локомотивом» защитника Мампаси преждевременной. По его словам, журналисты неправильно интерпретировали слова матери 18-летнего футболиста. Шаблий не отрицает, что «Локомотив» проявляет интерес к футболисту, но кроме московского клуба есть и другие претенденты. Впрочем, агенты всегда любят создавать ажиотаж вокруг своих клиентов, поэтому других претендентов может и не быть. Не исключено, что стороны уже ударили по рукам, а официально о переходе объявят в зимнее трансферное окно.

Владислав АВРАМЕНКО