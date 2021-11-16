Кирьяков - о травме Зобнина: Теперь у «Спартака» повсюду будут неприятности

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков прокомментировал травму Романа Зобнина. Футболист не сможет помочь «красно-белым» в противостоянии с «Краснодаром».

Ранее стало известно, что хавбек проведет в лазарете около трех недель.

По мнению Кирьякова, Зобнин пострадал от больших нагрузок. Не исключено, что травма связана с усталостью футболиста.

«Теперь у «Спартака» повсюду будут неприятности. Не только в центре поля. «Красно-белые» не готовы к сезону», - цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

В сезоне 2021/22 Роман Зобнин провёл за «Спартак» 16 матчей и забил два мяча.

После 14 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.