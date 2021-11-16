Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 248 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков - о травме Зобнина: Теперь у «Спартака» повсюду будут неприятности

16 Ноября 2021 • 21:58 Комментировать

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков прокомментировал травму Романа Зобнина. Футболист не сможет помочь «красно-белым» в противостоянии с «Краснодаром».

Ранее стало известно, что хавбек проведет в лазарете около трех недель.

По мнению Кирьякова, Зобнин пострадал от больших нагрузок. Не исключено, что травма связана с усталостью футболиста.

«Теперь у «Спартака» повсюду будут неприятности. Не только в центре поля. «Красно-белые» не готовы к сезону», - цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

В сезоне 2021/22 Роман Зобнин провёл за «Спартак» 16 матчей и забил два мяча.

После 14 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Кирьяков Роман Зобнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
21:58 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков - о травме Зобнина: Теперь у «Спартака» повсюду будут неприятности
21:09 · Россия. Премьер-лига
Червиченко отреагировал на травму Зобнина
20:49 · Россия. Премьер-лига
«Химки» определятся с новым главным тренером 19 ноября
20:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Галатасарай»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Шварц: Преданность Шунина заслуживает уважения
19:39 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 2
В «Чертаново» приняли решение уволить Первушина
19:05 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Липко - о «золотом матче» 1996 года: «Спартак» 90-х всегда играл в атаку» 1 эксклюзив
18:15 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» оценили вероятность прихода Карреры
17:39 · Россия. Премьер-лига
​Зобнин травмировался – «Спартак» назвал сроки отсутствия игрока 3
17:21 · Россия. Премьер-лига
​Состоялся совет директоров ЦСКА: известны подробности
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Шунин назвал свою мечту после продления контракта с «Динамо»
16:47 · Россия. Премьер-лига
​«Ростову» разрешили регистрацию новичков
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Законопроект о внедрении Fan ID принят в первом чтении 1
16:22 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» объявило о продлении контракта с Шуниным официально
15:58 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» высказались по поводу слухов о продвижении в переговорах с Ваноли 13
Все новости
Рекомендуем