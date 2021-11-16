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Червиченко отреагировал на травму Зобнина

16 Ноября 2021 • 21:09 Комментировать

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о повреждении хавбека Романа Зобнина.

16 ноября стало известно, что футболист получил мышечную травму. Ориентировочно полузащитник проведет в лазарете три недели.

Червиченко подчеркнул, что это серьезная потеря для «Спартака».

«У «Спартака» дела и так идут не лучшим образом. А без Зобнина вообще плачевно становится», - цитирует Червиченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Роман сыграл в составе «красно-белых» 16 поединков. Хавбек записал в актив два гола, расписавшись в воротах «Урала» и «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Роман Зобнин
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