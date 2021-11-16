Червиченко отреагировал на травму Зобнина

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о повреждении хавбека Романа Зобнина.

16 ноября стало известно, что футболист получил мышечную травму. Ориентировочно полузащитник проведет в лазарете три недели.

Червиченко подчеркнул, что это серьезная потеря для «Спартака».

«У «Спартака» дела и так идут не лучшим образом. А без Зобнина вообще плачевно становится», - цитирует Червиченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Роман сыграл в составе «красно-белых» 16 поединков. Хавбек записал в актив два гола, расписавшись в воротах «Урала» и «Сочи».