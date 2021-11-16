Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 254 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» определятся с новым главным тренером 19 ноября

16 Ноября 2021 • 20:49 Комментировать

Депутат Госдумы Роман Терюшков рассказал, когда «Химки» определятся с новым главным тренером. Имя нового наставника станет известно 19 ноября.

Ранее команду тренировал Игорь Черевченко. После его отставки и.о. главного тренера был назначен Игорь Ющенко.

«К пятнице ориентировочно примем решение. Все от нас зависит. Назначим российского тренера. Иностранцев не рассматриваем», — цитирует Терюшкова ТАСС.

«Химки» на текущий момент идут на 15-й позиции в таблице РПЛ, набрав 12 баллов в 14 поединках. В следующем туре подмосковный коллектив встретится 21 ноября с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Химки» может возглавить экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
20:49 · Россия. Премьер-лига
«Химки» определятся с новым главным тренером 19 ноября
20:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Галатасарай»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Шварц: Преданность Шунина заслуживает уважения
19:39 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 2
В «Чертаново» приняли решение уволить Первушина
19:05 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Липко - о «золотом матче» 1996 года: «Спартак» 90-х всегда играл в атаку» 1 эксклюзив
18:15 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» оценили вероятность прихода Карреры
17:39 · Россия. Премьер-лига
​Зобнин травмировался – «Спартак» назвал сроки отсутствия игрока 3
17:21 · Россия. Премьер-лига
​Состоялся совет директоров ЦСКА: известны подробности
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Шунин назвал свою мечту после продления контракта с «Динамо»
16:47 · Россия. Премьер-лига
​«Ростову» разрешили регистрацию новичков
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Законопроект о внедрении Fan ID принят в первом чтении 1
16:22 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» объявило о продлении контракта с Шуниным официально
15:58 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» высказались по поводу слухов о продвижении в переговорах с Ваноли 10
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Литвинов описал Руя Виторию в трёх словах
15:34 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - в топ-5 клубов мира по просмотрам в TikTok за месяц 4
Все новости
Рекомендуем