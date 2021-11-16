«Химки» определятся с новым главным тренером 19 ноября

Депутат Госдумы Роман Терюшков рассказал, когда «Химки» определятся с новым главным тренером. Имя нового наставника станет известно 19 ноября.

Ранее команду тренировал Игорь Черевченко. После его отставки и.о. главного тренера был назначен Игорь Ющенко.

«К пятнице ориентировочно примем решение. Все от нас зависит. Назначим российского тренера. Иностранцев не рассматриваем», — цитирует Терюшкова ТАСС.

«Химки» на текущий момент идут на 15-й позиции в таблице РПЛ, набрав 12 баллов в 14 поединках. В следующем туре подмосковный коллектив встретится 21 ноября с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Химки» может возглавить экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера.