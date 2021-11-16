Агент Бийола отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Галатасарай»

Роберт Чибеж, агент Яка Бийола, высказался по поводу того, что хавбек может сменить ЦСКА на «Галатасарай».

Агент отметил, что переезд в Турцию не является для футболиста приоритетным вариантом. Игрок намерен остаться в ЦСКА и приносить пользу именно московскому клубу.

«Когда будет продлен контракт с ЦСКА? Это в режиме ожидания. Пока международная пауза», — цитирует Чибежа Sport24.

В сезоне-2021/22 Бийол сыграл во всех 14 матчах ЦСКА в чемпионате России. Словенский защитник забил один гол, расписавшись в воротах «Ростова».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бийола в 2,5 миллиона евро.