Шварц: Преданность Шунина заслуживает уважения

Наставник «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на новость о том, что голкипер Антон Шунин продлил контракт с командой.

Специалист похвалил вратаря за такой выбор. Он рад, что игрок не перешел в другой клуб.

«Преданность Шунина заслуживает уважения. Рад, что этот состав вратарей сохраняется», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».

На данный момент столичный коллектив идет третьим в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин сыграл 11 поединков в РПЛ, пропустив 15 голов.