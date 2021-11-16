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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: Преданность Шунина заслуживает уважения

16 Ноября 2021 • 20:15 Комментировать

Наставник «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на новость о том, что голкипер Антон Шунин продлил контракт с командой.

Специалист похвалил вратаря за такой выбор. Он рад, что игрок не перешел в другой клуб.

«Преданность Шунина заслуживает уважения. Рад, что этот состав вратарей сохраняется», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».

На данный момент столичный коллектив идет третьим в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин сыграл 11 поединков в РПЛ, пропустив 15 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Сандро Шварц
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