​Состоялся совет директоров ЦСКА: известны подробности

Во вторник состоялось заседание совета директоров ЦСКА. Журналист Максим Алланазаров в телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!» написал о том, что основная дискуссия коснулась планов клуба на зимнее межсезонье. Совет остался недоволен докладом спортивного департамента - конкретный план действий предоставлен не был, а общие слова не удовлетворили директоров.

Совет директоров был готов принять решение об увеличении инвестиций в команду, но в условиях отсутствия спортивного плана решение было отложено до дополнительного заседания.

Отмечается, что ЦСКА ставит задачу по финишу в РПЛ в двойке, а также завоеванию Кубка России.