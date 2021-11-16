​Законопроект о внедрении Fan ID принят в первом чтении

Во вторник Госдумой был принят в первом чтении законопроект о внедрении в стране Fan ID. Речь идёт о так называемых электронных паспортах, идентифицирующих болельщиков.

Fan ID применялся в России во время проведения в стране Кубка конференций и чемпионата мира. Наличие электронного паспорта давало футбольным фанатам ряд преимуществ. В правительстве надеются, что Fan ID повысит безопасность на стадионах в России, что может привести к увеличению посещаемости футбольных матчей.

Стоит сказать, что некоторые представители объединений фанатов выступали против Fan ID, видя в этом желание властей полностью контролировать фанатское движение.