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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Спартаке» высказались по поводу слухов о продвижении в переговорах с Ваноли

16 Ноября 2021 • 15:58 Комментировать (5)

Ходят слухи, что в ближайшее время «Спартак» может принять Паоло Ваноли, который ранее трудился в штабе Антонио Конте. Появилась информация, что московский клуб продвинулся в переговорах с итальянским специалистом.

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» руководит пресс-службой, дал комментарий по поводу появившейся информации.

«Комментарии по тому, о чём вы говорите, мы уже давали много раз. Добавить нечего», - высказался Зеленов для sport24, отметив, что команду к ближайшей игре готовит Руй Витория.

В последней игре первого круга чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара». Игра состоится 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Дмитрий Зеленов Паоло Ваноли
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
16 Ноября 2021 в 17:45
ай...дыма биз агня ни быват...))) наверна атправят абратна руйку ф партугалю...))) и будит хрюндилям щастья и новай физрук.. павло ванюли...)))
Don sangre
16 Ноября 2021 в 16:14
Непонятно только это агенты Ваноли распускают слухи чтобы хоть как-то трудоустроить подопечного или кто то выживает Витторию из команды?
Diman777
16 Ноября 2021 в 16:31
Ну вот посмотри газовые уже который год вливают 10-ки лямов зелени, чтобы стать похожими на Спартак 90-х.
А вот Витория набирает пол команды из Спартака-2 и рвёт итальянского лидера. Конечно множество людей хочет избавиться от такого тренера и впарить нам кого то вроде стаса.
Don sangre
16 Ноября 2021 в 17:02
Неа Стаса цепко Зарема держит подальше))) что касается Наполи - я бы не стал преувеличивать значение той победы.а почему после этого мы проиграли Лестеру 4:2? Почему нет стабильности в игре? Безусловно надо дать Витории нормально поработать. И у него есть опыт справиться с давлением извне. Всё таки тренировал второй клуб Португалии Бенфику. Главный враг Спартака он внутри. И это неприятно очень!
JUMPER
16 Ноября 2021 в 17:35
ух ха ха...Diman///...што...))) похожими на спартак 90-х...))) да ни дай Бог....! у табе явна мания виличия прагресираваит...)))
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