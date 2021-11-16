​В «Спартаке» высказались по поводу слухов о продвижении в переговорах с Ваноли

Ходят слухи, что в ближайшее время «Спартак» может принять Паоло Ваноли, который ранее трудился в штабе Антонио Конте. Появилась информация, что московский клуб продвинулся в переговорах с итальянским специалистом.

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» руководит пресс-службой, дал комментарий по поводу появившейся информации.

«Комментарии по тому, о чём вы говорите, мы уже давали много раз. Добавить нечего», - высказался Зеленов для sport24, отметив, что команду к ближайшей игре готовит Руй Витория.

В последней игре первого круга чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде против «Краснодара». Игра состоится 20 ноября.