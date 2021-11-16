​«Зенит» - в топ-5 клубов мира по просмотрам в TikTok за месяц

«Зенит» вошёл в пятёрку футбольных клубов мира с наибольшим количеством просмотров в сервисе TikTok. Об этом говорится в статистике от DeporFinanzas.

На первом месте по просмотрам октябрьских публикаций находится «Манчестер Юнайтед» (297 миллионов). Дальше следует «Аякс» (84,2 миллиона), а тройку замыкает «ПСЖ» (75,8 миллиона).

Четвёртая строчка у «Милана» (47,6 миллиона), а пятым расположился «Зенит» с показателем в 41,2 миллиона просмотров.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов. Лидирует команда в Премьер-лиге и сейчас – за тур до финиша первого круга.