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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» - в топ-5 клубов мира по просмотрам в TikTok за месяц

16 Ноября 2021 • 15:34 Комментировать (2)

«Зенит» вошёл в пятёрку футбольных клубов мира с наибольшим количеством просмотров в сервисе TikTok. Об этом говорится в статистике от DeporFinanzas.

На первом месте по просмотрам октябрьских публикаций находится «Манчестер Юнайтед» (297 миллионов). Дальше следует «Аякс» (84,2 миллиона), а тройку замыкает «ПСЖ» (75,8 миллиона).

Четвёртая строчка у «Милана» (47,6 миллиона), а пятым расположился «Зенит» с показателем в 41,2 миллиона просмотров.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов. Лидирует команда в Премьер-лиге и сейчас – за тур до финиша первого круга.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аякс Зенит Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Комментарии (2)
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JUMPER
16 Ноября 2021 в 17:50
ай...панятна дела усе пирисматривают...пиринимают гиниальнаи задумки и ришэния главнава тренира симака..изучаят..анализиравают...))) а как жэш
Don sangre
16 Ноября 2021 в 16:08
Жаль что не один российский клуб не вошёл в пятёрку по игре.)))
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