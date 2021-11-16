​Из-за стыковых игр сборной России один тур РПЛ могут перенести

Сборная России не получила прямой билет на чемпионат мира, но сохраняет шанс завоевать путёвку в стыковых играх, которые пройдут в конце марта. Для лучшей подготовки национальной команды к ключевым матчам 22-й тур Премьер-лиги может быть перенесён. Соответствующее предложение уже поступило, о чём ТАСС рассказал Ашот Хачатурянц, который является исполняющим обязанности президента РПЛ. По его словам, предложение будет рассмотрено 22 ноября – в этот день пройдёт общее собрание Лиги.

Матчи 22-го тура чемпионата России должны пройти 19-20 марта, а первый стыковой матч национальная команда проведёт 24 или 25 марта.