​В штабе сборной Армении рассказали, как Мхитарян отреагировал на слухи о «Спартаке»

Роман Березовский, который входит в тренерский штаб сборной Армении и работает с вратарями, дал комментарий по поводу реакции Генриха Мхитаряна на слухи, связывающие его со «Спартаком».

По словам Березовского для «РБ Спорт», Мхитарян был растерян из-за этих слухов. Футболист сказал, что никаких контактов и разговоров по поводу перехода в «Спартак» с ним не было.

При этом Роман Березовский считает, что в будущем Генрих Мхитарян может оказаться в чемпионате России.

Генрих Мхитарян выступает за «Рому». В сезоне 2021/2022 армянин провёл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевых паса.