В «Спартаке» назревает смена главного тренера. По данным журналиста и инсайдера Николо Скиры, которыми он поделился на своей страничке в «Твиттере», московский клуб находится в стадии продвинутых переговоров с Паоло Ваноли. Итальянский специалист ранее работал в тренерском штабе Антонио Конте, но теперь он готов начать самостоятельный путь.

В настоящий момент рулевым «Спартака» является Руй Витория. Команда занимает только девятое место в турнирной таблице чемпионата России за тур до завершения первого круга.

В ближайшую субботу, 20 ноября, «Спартак» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Краснодара».