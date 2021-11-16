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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» близок к смене тренера - переговоры продвинулись слухи

16 Ноября 2021 • 14:47 Комментировать

В «Спартаке» назревает смена главного тренера. По данным журналиста и инсайдера Николо Скиры, которыми он поделился на своей страничке в «Твиттере», московский клуб находится в стадии продвинутых переговоров с Паоло Ваноли. Итальянский специалист ранее работал в тренерском штабе Антонио Конте, но теперь он готов начать самостоятельный путь.

В настоящий момент рулевым «Спартака» является Руй Витория. Команда занимает только девятое место в турнирной таблице чемпионата России за тур до завершения первого круга.

В ближайшую субботу, 20 ноября, «Спартак» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Паоло Ваноли
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