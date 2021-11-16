​Литвинов: «1:7 от «Зенита» запомню на всю жизнь»

Выступающий за «Спартак» Руслан Литвинов вспомнил о недавнем поражении команды от «Зенита».

Напомним, 24 октября «Спартак» проиграл в гостевом матче чемпионата России против «Зенита» с результатом 1:7.

«Запомню на всю жизнь. Ужаснее дня в моей карьере не было - учитывая, что поражение от одного из самых принципиальных соперников, ещё и такое разгромное», - поделился своими мыслями Литвинов в интервью для sport24.

20-летний Руслан Литвинов провёл за первую команду «Спартака» 17 матчей. В них полузащитник отметился одним голом и одним результативным пасом на партнёра.

«Спартак» на текущий момент занимает только девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.