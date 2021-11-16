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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дрейер - о России: «Как будто попал в другой мир»

16 Ноября 2021 • 13:05 Комментировать (2)

Датский вингер Андерс Дрейер, выступающий с сезона-2021/2022 за казанский «Рубин», поведал о своей адаптации в России.

«Здесь совершенно иная культура. Как будто я попал в другой мир. Хотя стоит признать, что первые месяцы прошли хорошо. Мне помог опыт выступлений за границей, я догадывался, что меня ждет», - передает слова полузащитника Bold.

23-летний датчанин пополнил ряды «Рубина» в летнее трансферное окно. За его переход клуб из Татарстана заплатил семь миллионов евро. Стороны заключили соглашение до 2026 года.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Андерс провел восемь матчей и отметился четырьмя голами.

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Рубин Андерс Дрейер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Venge
16 Ноября 2021 в 13:45
клуб из Башкортостана?
Don sangre
16 Ноября 2021 в 13:11
У нас-то ещё ничего. А вот если бы он в Китай бы попал пришлось бы учить иероглифы))))
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