Дрейер - о России: «Как будто попал в другой мир»

Датский вингер Андерс Дрейер, выступающий с сезона-2021/2022 за казанский «Рубин», поведал о своей адаптации в России.

«Здесь совершенно иная культура. Как будто я попал в другой мир. Хотя стоит признать, что первые месяцы прошли хорошо. Мне помог опыт выступлений за границей, я догадывался, что меня ждет», - передает слова полузащитника Bold.

23-летний датчанин пополнил ряды «Рубина» в летнее трансферное окно. За его переход клуб из Татарстана заплатил семь миллионов евро. Стороны заключили соглашение до 2026 года.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Андерс провел восемь матчей и отметился четырьмя голами.