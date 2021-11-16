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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сергеев сбрил бороду из-за вызова в сборную России видео

16 Ноября 2021 • 12:53 Комментировать (1)

В ноябре Иван Сергеев впервые был вызван в ряды сборной России. Нападающий «Крыльев Советов» просидел в запасе в играх против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1), но сам по себе вызов в главную команду страны уже является достижением для игрока.

Иван Сергеев говорил, что в случае вызова в сборную он сбреет бороду. 26-футболист сдержал обещание. Соответствующее видео было опубликовано на страничке «Крыльев Советов» в «Инстаграме».

 

В сезоне 2021/2022 Иван Сергеев провёл за «Крылья Советов» 16 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 7 забитых голов и 5 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Иван Сергеев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
16 Ноября 2021 в 13:05
Ой помню как при Романцеве ( или при Ярцеве) вызывали тогдашнего лучшего бомбардира чемпионата Федькова из Сокола
. И что? Побегал побегал и всё. И кто теперь это помнит??.. Это для тех кто любит мечтать о том что включи Карпин Сергеева или Агаларова в сборную ит всё изменилось бы, Наигрывать их надо безусловно , давать игровое время. но говорить ст это звезды пока даже по меркам нашего чемпионата ещё рано.
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