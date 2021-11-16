В ноябре Иван Сергеев впервые был вызван в ряды сборной России. Нападающий «Крыльев Советов» просидел в запасе в играх против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1), но сам по себе вызов в главную команду страны уже является достижением для игрока.
Иван Сергеев говорил, что в случае вызова в сборную он сбреет бороду. 26-футболист сдержал обещание. Соответствующее видео было опубликовано на страничке «Крыльев Советов» в «Инстаграме».
В сезоне 2021/2022 Иван Сергеев провёл за «Крылья Советов» 16 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 7 забитых голов и 5 результативных передач на партнёров.
. И что? Побегал побегал и всё. И кто теперь это помнит??.. Это для тех кто любит мечтать о том что включи Карпин Сергеева или Агаларова в сборную ит всё изменилось бы, Наигрывать их надо безусловно , давать игровое время. но говорить ст это звезды пока даже по меркам нашего чемпионата ещё рано.