Орлов - о Заболотном: «Ему мало дано футбольным богом, уровень сборных - это не для него»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов подверг критике форварда московского ЦСКА Антона Заболотного за его игру в составе национальной команды России в матчах отборочного раунда чемпионата мира-2022.

По мнению Орлова, приглашение этого футболиста не принесло никакой пользы сборной.

«Ему так мало дано футбольным богом, но он уже даже в ЦСКА играет. Что касается уровня сборных - это не для него», - поведал Геннадий в эфире своего канала на ютубе.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 30-летний бомбардир принял участие в 12 поединках, записав на свой счет три результативных удара.