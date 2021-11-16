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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов - о Заболотном: «Ему мало дано футбольным богом, уровень сборных - это не для него»

16 Ноября 2021 • 11:41 Комментировать (2)

Футбольный комментатор Геннадий Орлов подверг критике форварда московского ЦСКА Антона Заболотного за его игру в составе национальной команды России в матчах отборочного раунда чемпионата мира-2022.

По мнению Орлова, приглашение этого футболиста не принесло никакой пользы сборной.

«Ему так мало дано футбольным богом, но он уже даже в ЦСКА играет. Что касается уровня сборных - это не для него», - поведал Геннадий в эфире своего канала на ютубе.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 30-летний бомбардир принял участие в 12 поединках, записав на свой счет три результативных удара.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Антон Заболотный
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Комментарии (2)
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Don sangre
16 Ноября 2021 в 11:59
Зеброболотного усатый рыбовод готовил на смену Дзюбы. Но у Дзюбы хоть есть немного мышление футболиста. А у Зеброболотного и того нету.
плоткин леонид
16 Ноября 2021 в 12:20
Они оба не футболисты , пешеходы , не умеющие работать с мячом.
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