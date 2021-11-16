Агент рассказал о несостоявшемся трансфере Смолова в турецкий гранд

Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Фёдор Смолов мог продолжить карьеру в турецком чемпионате. Об этом в беседе на ютуб-канале OsporteTV поведал агент Малик Арутюнов.

Агент заявил, что интерес к форварду «железнодорожников» проявляли стамбульские «Бешикташ» и «Фенербахче». По словам Арутюнова, на тот момент трансферная стоимость россиянина составляла 12-15 миллионов евро.

Переход не состоялся из-за нежелания Фёдора переезжать в Турцию. Смолов хотел играть в Германии или Англии.

В текущем сезоне 31-летний бомбардир провел 12 поединков в РПЛ, отметившись семью забитыми мячами.