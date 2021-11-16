Эмре Белозоглу: «Было очень серьёзное предложение из России»

Известный в прошлом турецкий футболист Эмре Белозоглу, ныне работающий наставником «Истанбул Башакшехира», рассказал о предложении из российского чемпионата.

«Я планировал стажировку у Сарри, но моя карьера стала очень стремительно развиваться. Мне предлагали работу в сборной Турции, потом было серьезное предложение из чемпионата России. Но я отложил все в сторону, когда договорился с «Истанбулом». Очень рад работать с этой командой», - передает слова специалиста Hurriyet.

Эмре занял пост наставника «Инстанбул Башакшехира» в октябре текущего года. При нем коллектив отпраздновал четыре победы в четырех встречах.