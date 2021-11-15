​Карпин объяснил, почему «Ростов» стал ему роднее «Спартака»

Валерий Карпин летом покинул «Ростов» и принял сборную России. На протяжении периода работы в ростовском клубе Карпин в интервью неоднократно подчёркивал, что чувствует себя очень комфортно. В интервью для sport24 тренер объяснил, почему «Ростов» стал ему роднее, чем «Спартак».

«Ростов» роднее из-за людей в клубе. Там всё сложилось так, что было очень комфортно работать. Сейчас для меня личный комфорт важнее», - высказался Карпин.

Тренер добавил, что личный комфорт на сегодняшний день для него даже важнее попадания в историю.

Стоит сказать, что в «Спартаке» Валерий Карпин был и игроком, и тренером, и директором.