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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин объяснил, почему «Ростов» стал ему роднее «Спартака»

15 Ноября 2021 • 19:34 Комментировать

Валерий Карпин летом покинул «Ростов» и принял сборную России. На протяжении периода работы в ростовском клубе Карпин в интервью неоднократно подчёркивал, что чувствует себя очень комфортно. В интервью для sport24 тренер объяснил, почему «Ростов» стал ему роднее, чем «Спартак».

«Ростов» роднее из-за людей в клубе. Там всё сложилось так, что было очень комфортно работать. Сейчас для меня личный комфорт важнее», - высказался Карпин.

Тренер добавил, что личный комфорт на сегодняшний день для него даже важнее попадания в историю.

Стоит сказать, что в «Спартаке» Валерий Карпин был и игроком, и тренером, и директором.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин
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