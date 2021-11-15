​Мхитарян: «Если бы я играл ради денег, поехал бы в Россию»

Нападающий «Ромы» Генрих Мхитарян вспомнил об обвинениях в свой адрес. Когда армянин переходил из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед», некоторые фанаты говорили, что игрок пошёл на трансфер ради возможности зарабатывать больше.

«Тогда говорили много всякой ерунды. Я принимал решение вместе с клубом. В «Манчестер Юнайтед» у меня не пошло, но я оставлю это при себе. Я решил отправиться туда, потому что мечтал когда-нибудь поиграть в Англии.

Люди говорили, что я ушёл ради денег. Это чепуха! Если бы я играл в футбол ради денег, то поехал бы в Россию или ещё куда-нибудь», - высказался Мхитарян в интервью Sport1.