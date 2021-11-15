Защитник ЦСКА Яка Бийол входит в сферу интересов турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на местный Fanatik.

По данным источника, сам Бийол хотел бы перебраться в турецкий клуб. Контакты между сторонами на счёт возможного трансфера начнутся в зимнее межсезонье.

В сезоне 2021/2022 Яка Бийол сыграл во всех 14 матчах ЦСКА в чемпионате России. Словенский защитник забил один гол, расписавшись в воротах «Ростова».

22-летний Яка Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года с перерывом – прошлый сезон словенец провёл в аренде в «Ганновере». Эксперты портала transfermarkt оценивают стоимость Бийола в 2,5 миллиона евро.