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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тихонов готов рассмотреть предложения из РПЛ

15 Ноября 2021 • 15:50 Комментировать (1)

Недавно Андрей Тихонов оказался без клуба – российский тренер ушёл из «Астаны» после скандала и своей дисквалификации внутри Казахстана на два года за увод команды с поля в знак протеста против решений арбитра.

Тихонов рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что до конца календарного года он будет отдыхать. При этом он уже находится в поиске нового места работы. Тихонов отметил, что будет готов рассмотреть предложения от клубов Премьер-лиги России.

Добавим, что в России в качестве главного тренера Андрей Тихонов ранее работал с «Енисеем» и «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
15 Ноября 2021 в 16:11
Сомневаюсь что это предложения поступят. Не знаю как там он тренировал в Казахстане но в РПЛ помнится с клубами особо не достиг...
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