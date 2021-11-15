​Тихонов готов рассмотреть предложения из РПЛ

Недавно Андрей Тихонов оказался без клуба – российский тренер ушёл из «Астаны» после скандала и своей дисквалификации внутри Казахстана на два года за увод команды с поля в знак протеста против решений арбитра.

Тихонов рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что до конца календарного года он будет отдыхать. При этом он уже находится в поиске нового места работы. Тихонов отметил, что будет готов рассмотреть предложения от клубов Премьер-лиги России.

Добавим, что в России в качестве главного тренера Андрей Тихонов ранее работал с «Енисеем» и «Крыльями Советов».