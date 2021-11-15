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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Чорлука: «Ожидал нового контракта от «Локомотива», но не получилось»

15 Ноября 2021 • 14:26 Комментировать

Бывший защитник и капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука дал комментарий по поводу своего завершения карьеры.

Как известно, в настоящий момент Ведран Чорлука входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

«Правда только одна – «Локомотив» не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру. Я хотел играть только в «Локомотиве», но не получилось. Ожидал контракт, но не получилось. Но всё нормально, мы останемся друзьями на всю жизнь. На мою любовь к «Локомотиву» это не повлияет», - рассказал Чорлука «Спорт-Экспрессу».

Ведран Чорлука провёл в «Локомотиве» девять сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ведран Чорлука
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